A gennaio, con le prime nevicate, Poppi si prepara alle chiusure invernali. Dopo una lieve nevicata di Epifania, il paese ha attivato le misure di emergenza, dimostrando come anche le piccole nevicate possano avere un impatto significativo sulle attività locali. Questa situazione evidenzia l’importanza di adottare strategie di adattamento ai cambiamenti stagionali e alle condizioni meteorologiche imprevedibili.

POPPI – È bastata una spolverata d’Epifania, due fiocchi due, e a Poppi è scattato il piano emergenza stile Groenlandia. Scuole chiuse, bambini a casa, genitori in modalità “arrangiati come puoi” e Comune che, per sicurezza, ha deciso che davanti alla neve è meglio fare come davanti ai problemi: abbassare la saracinesca. A storcere il naso (e non per il freddo) è il gruppo di opposizione Poppi nel Cuore, che chiede spiegazioni al sindaco Federico Lorenzoni: perché tutta questa fretta? Perché trasformare una nevicata normale – roba da calendario, non da Protezione Civile nazionale – in un evento apocalittico degno di un film catastrofico? Secondo l’opposizione, la neve era prevista da giorni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Nevica a gennaio, chiudiamo tutto: Poppi scopre l’inverno (con sorpresa)

