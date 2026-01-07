Neve Zuccali FdI | Marciapiedi non puliti diventano lastre di ghiaccio pericoli per i cittadini
L'accumulo di neve sui marciapiedi di Cesena, comprese le fermate degli autobus, rappresenta un rischio per i cittadini. La mancanza di interventi di pulizia può causare lastre di ghiaccio, aumentando il pericolo di cadute e incidenti. È importante che l'amministrazione agisca tempestivamente per garantire sicurezza e accessibilità nelle vie cittadine durante le condizioni invernali.
“I marciapiedi di Cesena sono coperti di neve, fermate degli autobus comprese. L'amministrazione cosa aspetta a pulire? Che diventi tutto una lastra di ghiaccio?”. Lo scrive in una nota Gigliola Zuccali, coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia a Cesena.“I disagi e i pericoli per i cittadini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
