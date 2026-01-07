Neve Zuccali FdI | Marciapiedi non puliti diventano lastre di ghiaccio pericoli per i cittadini

L'accumulo di neve sui marciapiedi di Cesena, comprese le fermate degli autobus, rappresenta un rischio per i cittadini. La mancanza di interventi di pulizia può causare lastre di ghiaccio, aumentando il pericolo di cadute e incidenti. È importante che l'amministrazione agisca tempestivamente per garantire sicurezza e accessibilità nelle vie cittadine durante le condizioni invernali.

Neve e bora scura, Trieste cambia volto: marciapiedi bianchi in via del Molino a Vento - La foto scattata nella serata di martedì 6 gennaio 2026 racconta uno spaccato nitido dell’inverno triestino. triestecafe.it

Buona serata sempre tra monumenti e neve, arte e natura - facebook.com facebook

