Neve task force dei Vigili del fuoco | dieci squadre al lavoro e 200 interventi per il maltempo

La task force dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta con dieci squadre e circa 200 interventi a causa dell’ondata di neve durante l’Epifania. Le operazioni hanno riguardato principalmente la gestione di situazioni di emergenza e il ripristino della sicurezza pubblica. L’attività dei soccorritori è stata essenziale per garantire l’assistenza alle persone e la tutela delle infrastrutture colpite dal maltempo.

Task force dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena per l'ondata di neve che ha interessato il territorio nel giorno dell'Epifania. Circa 200 gli interventi effettuati, la maggior parte per alberi e rami caduti sotto il peso della neve e automobilisti in difficoltà a causa delle nevicate. (video. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

