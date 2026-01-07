Neve su Parigi cancellati oltre 100 voli Sospeso il trasporto pubblico nella capitale

A Parigi si è abbattuta una intensa nevicata, causando la cancellazione di oltre 100 voli all’aeroporto di Roissy e circa 40 a Orly. La neve ha inoltre sospeso temporaneamente il trasporto pubblico nella capitale, influenzando la mobilità quotidiana dei cittadini e dei viaggiatori. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le autorità lavorano per ripristinare i servizi e garantire la sicurezza in città.

La neve imbianca Parigi. Da martedì sera la capitale francese è imbiancata. Circa 100 voli sono stati cancellati all’ aeroporto di Roissy Charles-de-Gaulle e circa 40 voli a Orly per effetto della copiosa nevicata. “Speriamo che la situazione torni alla normalità questo pomeriggio”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot a CNnews. Il Ministro ha anche fatto appello ad essere vigili in “tutto il Paese”, “in particolare per quanto riguarda la pioggia gelata, che non è sempre stata prevista e può arrivare in qualsiasi momento”. Inoltre, a partire dalle 7, tutti gli autobus parigini e dell’ Ile-de-France hanno gradualmente sospeso il servizio per le nevicate nella regione e sono tornati ai loro depositi: lo hanno annunciato le compagnie di trasporto pubblico Ile-de-France Mobilités ( Idfm ) e Ratp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Neve su Parigi, cancellati oltre 100 voli. Sospeso il trasporto pubblico nella capitale Leggi anche: Scioperi nel trasporto aereo, caos a Fiumicino: oltre 100 voli cancellati, più di 50 Ita Airways Leggi anche: Neve su Parigi: traffico in tilt, quasi 1000 km di ingorghi. Voli cancellati Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A Parigi giù AF-Klm, centinaia voli annullati da e per Schiphol a causa della neve; Maltempo, ondata di gelo in Europa: disagi nei trasporti e voli in tilt in diversi Paesi; Neve a Parigi: il 40% dei voli cancellati mercoledì a Roissy, il 25% a Orly; Gelo e voli in tilt in Europa. '600 italiani a terra a Sharm'. Neve su Parigi, cancellati oltre 100 voli. Sospeso il trasporto pubblico nella capitale - Circa 100 voli sono stati cancellati all’ aeroporto di Roissy Charles- ilfattoquotidiano.it

Neve e ghiaccio mandano in tilt i trasporti a Parigi: 140 voli cancellati - Nuove nevicate e ghiaccio stanno mandando in tilt i trasporti a Parigi, nella regione Ile de France oltre che in diverse aree del Paese. msn.com

A Parigi giù AF-Klm, centinaia voli annullati da e per Schiphol a causa della neve - Oltre 300 i viaggi cancellati a causa delle difficoltà provocate dal gelo. ilsole24ore.com

"La notte e la neve facevano di Parigi un sogno in bianco e nero. Felici coloro che in quell'inverno del primo Novecento potevano contemplare lo spettacolo da una finestra, nel caldo delle loro case! Ma per gli altri, che notte orribile fu quella!" S.Benni Il bar sott x.com

Euronews Italiano. . Neve a Parigi, temperature sotto lo zero Maltempo invernale intenso ha paralizzato i trasporti lunedì in Gran Bretagna, Francia e Paesi Bassi. Strade chiuse, voli e treni cancellati per neve e ghiaccio in Europa nordoccidentale. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.