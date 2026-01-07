Neve su Parigi cancellati oltre 100 voli Sospeso il trasporto pubblico nella capitale

A Parigi si è abbattuta una intensa nevicata, causando la cancellazione di oltre 100 voli all’aeroporto di Roissy e circa 40 a Orly. La neve ha inoltre sospeso temporaneamente il trasporto pubblico nella capitale, influenzando la mobilità quotidiana dei cittadini e dei viaggiatori. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le autorità lavorano per ripristinare i servizi e garantire la sicurezza in città.

La neve imbianca Parigi. Da martedì sera la capitale francese è imbiancata. Circa 100 voli sono stati cancellati all’ aeroporto di Roissy Charles-de-Gaulle e circa 40 voli a Orly per effetto della copiosa nevicata. “Speriamo che la situazione torni alla normalità questo pomeriggio”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot a CNnews. Il Ministro ha anche fatto appello ad essere vigili in “tutto il Paese”, “in particolare per quanto riguarda la pioggia gelata, che non è sempre stata prevista e può arrivare in qualsiasi momento”. Inoltre, a partire dalle 7, tutti gli autobus parigini e dell’ Ile-de-France hanno gradualmente sospeso il servizio per le nevicate nella regione e sono tornati ai loro depositi: lo hanno annunciato le compagnie di trasporto pubblico Ile-de-France Mobilités ( Idfm ) e Ratp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

