Neve in Valdarno | una giornata insolita tra colline imbiancate e interventi dei Comuni
Lo scorso 7 gennaio, il Valdarno ha sperimentato una giornata inusuale con la caduta di neve oltre i 300 metri di altitudine, che ha interessato anche alcune zone di fondovalle. Questa nevicata ha portato un cambiamento temporaneo nel paesaggio delle colline, richiedendo interventi da parte dei Comuni per gestire le conseguenze di questa situazione meteorologica.
Arezzo, 07 gennaio 2026 – Ieri il Valdarno ha vissuto una giornata decisamente insolita, con la neve che, cadendo copiosamente oltre i 300 metri di quota, ha imbiancato anche alcune zone di fondovalle. I versanti del Chianti e del Pratomagno si sono presentati sotto una coltre bianca, mentre i comuni interessati hanno immediatamente mobilitato i mezzi spargisale e il personale comunale per ridurre i disagi. A Cavriglia Il territorio comunale, esteso su un’ampia superficie collinare e articolato in 18 frazioni – tra cui Cavriglia, Montegonzi, Camenata, Grimoli, Montaio, Batelli, Neri, San Pancrazio, Secciano, Castelnuovo dei Sabbioni, Massa dei Sabbioni, Macie, Le Corti, Meleto Valdarno, Montanina, Santa Barbara, San Cipriano e Vacchereccia – è stato seguito costantemente dagli operatori comunali impegnati a liberare le strade e a garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
