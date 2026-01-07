Neve e gelo in Francia Parigi imbiancata | voli cancellati e trasporti nel caos

Un’ondata di neve e gelo ha interessato la Francia, con particolare attenzione a Parigi, dove si registrano disagi nei trasporti e cancellazioni di voli. La perturbazione ha causato anche incidenti e un’intensa allerta meteo, rendendo necessario adottare misure di sicurezza. La situazione richiede attenzione e cautela da parte di cittadini e viaggiatori, in un contesto di condizioni climatiche avverse che coinvolgono ampie zone del paese.

(Adnkronos) – Una intensa ondata di neve e gelo ha colpito la Francia, portando disagi diffusi nei trasporti, incidenti mortali e allerta meteo diffusa in gran parte del paese, inclusa la capitale Parigi. Secondo i bollettini meteo, vaste aree della Francia settentrionale e occidentale, compresa la regione dell'Île-de-France, sono sotto allerta arancione per neve e ghiaccio.

Neve e gelo in Francia, chiusi 6 aeroporti e 5 morti sulle strade - Sei aeroporti francesi sono stati chiusi al traffico stamattina nell'ovest e nel nord del paese a causa del maltempo e della neve, ma nessun volo è stato cancellato negli aeroporti di Parigi. ansa.it

Neve su Parigi, cancellati oltre 100 voli. Sospeso il trasporto pubblico nella capitale - Circa 100 voli sono stati cancellati all’ aeroporto di Roissy Charles- ilfattoquotidiano.it

Alla luce delle condizioni meteo e dei rischi legati a gelo, neve e viabilità, numerosi Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, mercoledì 7 gennaio 2026. Ecco dove è posticipato il rientro tra i banchi di scuola dopo lo stop natal - facebook.com facebook

Maltempo, neve, gelo: come viaggiare sicuri. I consigli degli esperti, i piccoli accorgimenti da osservare, le insidie da evitare #ANSAmotori #ANSA x.com

