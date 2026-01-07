Netflix svela il suo 2026 | ecco date di uscita e altre novità attesissime da One Piece 2 a Enola Holmes 3

Netflix ha annunciato le principali date di uscita e le novità per il 2026, tra cui la seconda stagione di One Piece, Enola Holmes 3 e nuove produzioni con attori come Millie Bobby Brown e John Cena. L’azienda presenta un’offerta variegata di contenuti, con programmi pronti a coinvolgere il pubblico nel prossimo futuro. Di seguito le informazioni più recenti sulle prossime uscite e i progetti in fase di sviluppo.

Smessi i panni di Undici in Stranger Things, non passerà molto prima di rivedere Millie Bobby Brown di nuovo su Netflix nel terzo capitolo dedicato alla amatissima sorella di Sherlock Holmes Netflix ha svelato le date di uscita e le prime immagini di una serie di progetti della sua programmazione cinematografica per il 2026, tra cui alcune anticipazioni su Millie Bobby Brown in Enola Holmes 3 e John Cena nella commedia Little Brother. L'azienda ha anche presentato una serie di date di uscita e novità per la sua programmazione televisiva del 2026, oltre a un video intitolato "What Next?" che anticipa i suoi prossimi progetti di alto profilo.

