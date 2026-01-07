Nel 2026, Netflix presenta la sua programmazione completa, includendo nuove stagioni di Bridgerton, l’attesa serie su Narnia e il terzo capitolo di Enola Holmes. Con una varietà di contenuti per tutti i gusti, la piattaforma si prepara a offrire un anno ricco di emozioni, suspence e intrattenimento. Scopri le novità e i ritorni più attesi, in un panorama che promette di soddisfare ogni spettatore, stagione dopo stagione.

Netflix svela la line up 2026 con l'aiuto di una potentissima lettrice di tarocchi mostrando serie, film e giochi che faranno ridere, piangere, restare senza fiato e urlare per tutto l'anno. Un'offerta ricchissima che include gemme nascoste, personaggi sorprendenti e nuovi mondi da esplorare con qualcosa per tutti i gusti Ritornano i preferiti del pubblico con Enola Holmes 3 interpretato da Millie Bobby Brown e Louis Partridge, Lupin, Peaky Blinders The Immortal Man e The Gentlemen. Storie romantiche come Bridgerton stagione 4 ed Emily in Paris, thriller adrenalinici come Here Comes the Flood con Denzel Washington e Robert Pattinson, APEX con Charlize Theron e Man on Fire Sete di vendetta. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Netflix 2026: Line Up Completa tra Bridgerton, Narnia e Enola Holmes 3

Leggi anche: Netflix svela il suo 2026: ecco date di uscita e altre novità attesissime, da One Piece 2 a Enola Holmes 3

Leggi anche: Enola Holmes 3: trama, trailer, data di uscita

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Al Fabrique di Milano la grande festa di “Stranger Sounds”, omaggio musicale alla serie cult di Netflix; Milano, Rose Villain protagonista alla festa Netflix con tema Stranger Things. Anche Mahmood sul palco; Torna a casa sano e salvo questo Capodanno con uno sconto di $ 15 su una carta regalo Uber da $ 100; Cosa aspettarsi dalla Apple Card quest’anno.

Netflix svela la line up globale 2026: “What Next?” - Netflix guarda al futuro e scopre le carte sul 2026 con un nuovo capitolo della campagna globale “What Next? tvserial.it