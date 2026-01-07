Nestlé richiama in mezza Europa latte in polvere e liquido per neonati | quali sono i lotti interessati in Italia

Nestlé ha avviato un richiamo volontario di specifici lotti di latte in polvere e liquido destinati ai neonati, coinvolgendo diversi Paesi europei, tra cui l’Italia. La misura è stata adottata per precauzione, in risposta a possibili problemi di sicurezza. Di seguito, si riportano i dettagli sui lotti interessati in Italia e le indicazioni utili per i consumatori.

Nestlé ha annunciato il ritiro precauzionale di alcuni lotti di latte per neonati sia in polvere che liquido, in alcuni Paesi europei, tra cui Germania, Austria, Danimarca, Svezia e Italia. Il colosso alimentare svizzero ha avviato da alcuni giorni una delle più grandi campagne di ritiro di prodotti della sua storia aziendale. I lotti in questione potrebbero essere contaminati da una tossina, fa sapere la società. Sul suo sito web, il gruppo afferma di aver rilevato un problema di qualità in un ingrediente proveniente da uno dei suoi principali fornitori. Spiega di aver "effettuato un'analisi di tutti gli oli di acido arachidonico e delle miscele di oli corrispondenti utilizzati nella produzione dei prodotti per l'alimentazione infantile potenzialmente interessati".

