Nessun crollo al Centro operativo Tutti assolti i nove imputati

Dopo un procedimento durato otto anni, tutti e nove gli imputati sono stati assolti dall'accusa di crollo al Centro operativo comunale di Norcia. La giudice Teresa Grano del Tribunale di Spoleto ha chiarito che l'edificio non ha subito un crollo effettivo, confermando l'assenza di responsabilità penale. La sentenza mette fine a una lunga vicenda giudiziaria, restituendo serenità agli imputati coinvolti.

Tutti assolti, dopo otto anni di estenuante procedimento giudiziario, per il “crollo”, che tale non fu per il giudice Teresa Grano del Tribunale di Spoleto, del Centro operativo comunale (Coc) di Norcia. La terribile scossa di terremoto dell’ottobre 2016 danneggiò (peraltro in maniera lieve), ma non fece affatto crollare secondo la valutazione del giudice, il Coc che era stato allestito nel parcheggio coperto all’ingresso della città dopo le scosse sismiche dell’agosto precedente. Undici indagati, di cui nove finiti a processo e ora prosciolti dall’accusa di crollo di costruzioni e danno colposo con la formula più ampia: "Perché il fatto non sussiste". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Nessun crollo al Centro operativo". Tutti assolti i nove imputati Leggi anche: Truffa sui fondi per le aziende agricole, assolti nove imputati Leggi anche: Morto sul lavoro nel Napoletano, tutti assolti gli imputati La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nessun crollo al Centro operativo. Tutti assolti i nove imputati. "Nessun crollo al Centro operativo". Tutti assolti i nove imputati - Tutti assolti, dopo otto anni di estenuante procedimento giudiziario, per il “crollo”, che tale non fu per il giudice Teresa Grano del Tribunale di Spoleto, del Centro operativo comunale (Coc) di Norc ... msn.com

Riapre regolarmente il plesso scolastico di Castel di Lucio dopo il crollo di un muro di sostegno: nessun rischio per studenti e personale secondo i tecnici - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.