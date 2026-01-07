Neres tenta il recupero per Inter-Napoli Lang pronto

Neres lavora per essere disponibile nell'anticipo tra Inter e Napoli, mentre Lang si prepara a scendere in campo. In casa Napoli, grande attenzione è rivolta alle condizioni di David, con l’obiettivo di valutare la sua partecipazione. La sfida si avvicina e le decisioni definitive dipenderanno dagli esiti degli ultimi approfondimenti medici, in un contesto di incertezza e strategia.

Corsa contro il tempo e scelte obbligate. In casa Napoli l'attenzione è tutta sulle condizioni di David.

