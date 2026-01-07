Neres senza forzature | corsa contro il tempo per Inter-Napoli

David Neres ha superato gli accertamenti e non presenta lesioni alla caviglia sinistra. Tuttavia, il suo recupero rapido resta una sfida, con il rischio di dover valutare attentamente la sua disponibilità per la prossima partita tra Inter e Napoli. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante per definire al meglio le sue condizioni fisiche.

Infortunio Napoli, per Neres la speranza è la sfida contro l'Inter - match di San Siro è una speranza, quasi una scommessa, senz'altro un braccio di ferro con il dolore.

Neres, serata di gestione allo Zini Dopo le magie di Riad, a Cremona il copione è diverso. David Neres non accende lo stadio con le sue fiammate, ma resta dentro la partita con ordine e disciplina. Le pagelle raccontano una prova più ordinaria che spettacola

