Neres senza forzature | corsa contro il tempo per Inter-Napoli

7 gen 2026

David Neres ha superato gli accertamenti e non presenta lesioni alla caviglia sinistra. Tuttavia, il suo recupero rapido resta una sfida, con il rischio di dover valutare attentamente la sua disponibilità per la prossima partita tra Inter e Napoli. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante per definire al meglio le sue condizioni fisiche.

Non emergono lesioni alla caviglia sinistra di David Neres, ma il rientro lampo resta tutt’altro che . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

