Neowiz, noto publisher sudcoreano, sta sviluppando cinque nuovi giochi, tra cui il sequel di Lies of P. Dopo il positivo riscontro di critica e pubblico per il primo capitolo, l’azienda intensifica i propri progetti futuri, puntando a consolidare la propria presenza nel settore videoludico con nuove proposte. Questi titoli promettono di ampliare l’universo narrativo e ludico già avviato, offrendo ai giocatori nuove esperienze e contenuti.

Dopo il successo critico e commerciale di Lies of P, Neowiz accelera sul proprio futuro creativo: il publisher sudcoreano ha confermato di essere al lavoro su cinque nuovi giochi, incluso il sequel diretto del suo soulslike più celebre. La strategia dichiarata è ambiziosa: costruire franchise solidi, capaci di crescere nel tempo e mantenere una community attiva per molti anni, con il successo del gioco originale e dell’espansione Overture in grado di rafforzare la fiducia dello studio nella propria visione. Il CEO e co-CEO Sean Kim ha spiegato a GameInformer che Neowiz sta sviluppando internamente più di cinque titoli destinati a PC e console, con l’intento di introdurre nuove IP di successo in modo costante. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Neowiz sta lavorando a 5 nuovi giochi, incluso Lies of P 2

