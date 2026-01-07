Neonata salvata a Foligno il terrore e poi il sollievo | Nora stava soffocando per il cordone ombelicale

A Foligno, una neonata è stata salvata dopo aver rischiato di soffocare per il cordone ombelicale. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, portando sollievo alla famiglia e ai soccorritori. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi rapidi e competenti in situazioni d’emergenza neonatale, evidenziando come la prontezza possa fare la differenza tra rischio e salvezza.

Foligno, 7 gennaio 2026 – Infunato. Non è gergo medico, ma è una parola che terrorizza le donne in gravidanza. In soldoni significa che il bimbo che si porta in grembo ha intorno al collo dei “giri“ di cordone ombelicale. Uno, due, tre giri: sono necessarie manovre precise e accurate affinché il piccolo non soffra. Figurarsi se i “giri“ sono sei. Esatto, avete letto bene: sei giri di cordone ombelicale intorno al collo della piccola Nora. Subito lo spoiler: è andato tutto bene, la bambina sta benissimo, mangia e dorme, per la gioia di mamma e papà. Ma sono stati attimi complicati e solo la professionalità e il sangue freddo dell’equipe del dottor Salvatore Santaguida dell’ospedale di Foligno ha permesso che tutto andasse per il meglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

