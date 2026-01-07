Nel tir tra i tulipani 14 chilogrammi di cocaina condannato l' autista
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Cosimo Apuzzo, 58 anni, di Castellammare di Stabia, per il sequestro di 14 chilogrammi di cocaina nascosti tra tulipani. La decisione riguarda il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli. La vicenda evidenzia le attività di contrasto alla droga e le procedure giudiziarie correlate a casi di traffico internazionale.
a terza sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Luca Ramacci, si è pronunciata sul ricorso proposto da Cosimo Apuzzo, 58enne di Castellammare di Stabia avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli. La Corte di Appello di Napoli - pronunciandosi a seguito di annullamento con.
