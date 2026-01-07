Nel nebbione di Parma l’Inter vince 2-0 grazie ai gol dell’ex Dimarco e Thuram

Nella nebbiosa cornice del Tardini, l’Inter ottiene una vittoria di misura contro il Parma, grazie ai gol di Dimarco e Thuram. La partita, giocata con intensità e precisione, permette ai nerazzurri di consolidare la propria posizione in classifica, allungando sui rivali del Napoli, fermi a zero punti nel match contro l’Hellas Verona. Una vittoria che, pur non brillando per prestazione, rappresenta un passo importante nel cammino stagionale.

Di riffa o di raffa, l’Inter non sbaglia ed allunga nei confronti del Napoli. La gara al Tardini che ha visto i nerazzurri vincere con lo scarto minimo grazie alla più classica ret e de ll’ ex non è stata una delle più convincenti prestazioni dell’undici di Chivu ma basta per non lasciarsi sfuggire l’occasione di aumentare di due punti le distanze dai partenopei, bloccati al Maradona dall’Hellas Verona. In un primo tempo dominato per lunghi tratti dagli ospiti, l’undici di Cuenca riesce comunque a rimanere in partita, colpendo una traversa nel primo tempo. Altrettanto imprecisi i nerazzurri, che, dopo le traverse di Bisseck e Pio Esposito passano in vantaggio con la rete di Federico Dimarco nel finale del primo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

