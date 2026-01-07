Nel mondo Robur, l’ambizione sembra aver lasciato il passo a una crescente paura e a un atteggiamento di cautela. Questa trasformazione, in corso da tempo, sta modificando profondamente il settore, portando a un cambiamento di prospettiva e di approccio. Un’evoluzione che, pur inevitabile, genera incertezza e richiede attenzione per comprendere le nuove dinamiche in atto.

Il mondo Robur è in piena trasformazione, un processo che va ormai avanti da tempo ma soprattutto un’evoluzione che non piace e non può piacere. L’unico aspetto positivo, che tengo subito a sottolineare, è la passione dei tifosi, soprattutto quella della Curva che segue la squadra e la sostiene dall’inizio alla fine in ogni partita, in qualsiasi campetto sperduto e a prescindere dalle condizioni meteo. Ebbene questi giovani meritano un applauso e meriterebbero molto di più in fatto di soddisfazioni sportive che però rischiano seriamente di non avere mai. Ma cosa vogliono questi tifosi del Siena? Perché non si accontentano di fare il loro campionato di serie D tranquillo, in una rassicurante posizione di alta-media classifica? Queste sono domande che magari l’attuale proprietà si sta facendo ma sono punti interrogativi ormai superflui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nel mondo Robur ambizione azzerata. Dominano la paura e il basso profilo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

