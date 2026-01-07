Nel 2025 il porto fissa il suo ' record storico' | superati i 28 milioni di tonnellate di merci

Nel 2025, il porto di Ravenna si conferma come uno dei principali hub logistici italiani, raggiungendo un nuovo record con oltre 28 milioni di tonnellate di merci movimentate. Questo risultato testimonia la crescita costante del settore e l'importanza strategica del porto per l'economia locale e nazionale. I dati evidenziano un trend positivo che rafforza la posizione del porto nel panorama marittimo italiano.

Numeri da record per il porto di Ravenna, questo è quanto emerge dal consuntivo sul traffico merci del 2025. Nei mesi di novembre e dicembre si è infatti consolidata la crescita dei traffici portuali facendo superare per la prima volta nella storia del porto di Ravenna i 28 milioni di tonnellate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

