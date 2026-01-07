Nel 1996 è stato il primo vero animale domestico virtuale oggi è un oggetto di culto che attraversa le generazioni

Nel 1996 è stato introdotto il primo animale domestico virtuale, un oggetto che ha segnato una svolta nel mondo dei giochi digitali. Con il passare degli anni, il Tamagotchi è diventato un simbolo di cultura pop, attraversando diverse generazioni. Quest'anno ricorre il trentennale di questa icona giapponese, che ha saputo mantenere il suo fascino nel tempo, rinnovandosi e continuando a coinvolgere nuovi appassionati.

( a skanews) – Negli anni '90 ha rivoluzionato il modo di giocare: ora il Tamagotchi, l'animale domestico digitale giapponese compie 30 anni. Per celebrare l'anniversario a Tokyo ha aperto la mostra Tamagotchi Grand Exhibition che offre ai visitatori l'occasione di ripercorrere la storia e l'evoluzione di questo gioco ed esplorare il fascino intramontabile della adorata creatura che negli anni, soprattutto in Giappone, è stata una vera e propria mania. Anni 90: cosa amavamo. guarda le foto Leggi anche › La giacca jeans anni 90 è il nuovo tormentone Questi animali virtuali richiedono cibo e attenzioni tutto il giorno e sono ancora un successo tra i genitori nostalgici e amanti del retrò della Generazione Z.

