Nel 1991, Nek partecipò al Festival ‘Voci e Volti Nuovi’ a Castrocaro, segnando l’inizio della sua carriera musicale. Per celebrare i 54 anni di questa importante tappa, il Grand Hotel di Castrocaro ha organizzato una festa in suo onore, sottolineando il ruolo della cittadina come primo trampolino di lancio per l’artista. Un’occasione per ripercorrere le tappe di un percorso artistico che ha portato Nek a diventare una figura riconosciuta nel panorama musicale italiano.

Castrocaro ha rappresentato il suo primo, fondamentale, trampolino di lancio. Correva l’anno 1991 quando un giovanissimo Nek partecipò al Festival ‘Voci e Volti Nuovi’: non vinse ma si fece notare firmando il suo primo contratto discografico. All’ombra poi del Campanone è tornato a più riprese calcando nuovamente il palco del concorso canoro, non più in veste di partecipante ma di superospite. La città termale rappresenta una sorta di posto delle fragole per Nek, artista di caratura internazionale apprezzato per il talento e altresì per gli occhioni azzurri. E per l’animo buono, come testimoniato dall’intervento solidale in occasione dell’ alluvione che a maggio 2023 mise in ginocchio la Romagna: imbracciando la pala e coperto di fango, Filippo Neviani – questo il nome all’anagrafe dell’artista emiliano –, trascorse ore a ripulire dalla melma il devastato viale Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nek, festa al Grand Hotel di Castrocaro per i 54 anni

Leggi anche: Nek: «L'amore a 54 anni va tenuto acceso. Con mia moglie Beatrice abbiamo superato gli allontanamenti dovuti al mio lavoro, alla nascita di Beatrice e alla morte di mio padre»

Leggi anche: Natale al Grand Hotel Oltre

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nek, festa al Grand Hotel di Castrocaro per i 54 anni.

Nek, festa al Grand Hotel di Castrocaro per i 54 anni - Correva l’anno 1991 quando un giovanissimo Nek partecipò al Festival ‘Voci e Volti Nuovi’: non vinse ma si fece notare fir ... msn.com