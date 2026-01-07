I Minnesota Timberwolves continuano a essere un avversario difficile per i Miami Heat, registrando una vittoria dopo l’altra in questa stagione. Recentemente, i T-Wolves hanno superato gli Heat con un punteggio di 122-94, consolidando la loro supremazia. Nel frattempo, gli Spurs sono caduti ad Ovest, segnando un momento importante nel campionato NBA. Questo articolo analizza gli ultimi sviluppi e le performance delle squadre coinvolte.

Minneapolis (Stati Uniti), 7 gennaio 2026 – I Minnesota Timberwolves si confermano la bestia nera dei Miami Heat in questa stagione: dopo aver battuto la franchigia della Florida pochi giorni fa, i T-Wolves si sono concessi il bis superando con un perentorio 122-94 gli Heat -115 anche questa notte. Chiuso il primo quarto sotto di due lunghezze, i Timberwolves hanno cambiato passo e hanno fatto il vuoto nei restanti tre quarti, facendosi trascinare da un intero quintetto finito in doppia cifra e guidato dal solito Anthony Edwards (26 punti, 5 rimbalzi e 3 assist). Sul fronte degli Heat, che hanno chiuso con basse percentuali al tiro (36% dal campo e 32% da tre), non sono bastati i 21 punti di Norman Powell, mentre l’azzurro Simone Fontecchio è stato utilizzato da coach Spoelstra soltanto per cinque minuti, nei quali ha raccolto un rimbalzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, T-Wolves bestia nera degli Heat. Ad Ovest Cadono gli Spurs

