Natale sicuro | efficaci immediate e concrete le risposte dei carabinieri

A dicembre, i carabinieri di Verona hanno intensificato le attività di controllo sul territorio, garantendo sicurezza e prevenzione in tutta la provincia. Un impegno costante che ha portato a risposte efficaci e immediate, contribuendo a mantenere l’ordine pubblico durante il periodo natalizio. Questa strategia di presenza capillare ha rafforzato il senso di sicurezza tra i cittadini, dimostrando l’efficacia delle misure adottate sul territorio.

Il mese di dicembre si è chiuso con un bilancio di estrema operatività per i carabinieri di Verona, impegnati in una capillare strategia di controllo che ha abbracciato non solo il capoluogo ma ogni singolo comune della provincia. Sotto la guida del comandante Claudio Papagno.

