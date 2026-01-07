Natale bilancio da 6mila ingressi Meoni premia i modellisti artigiani

A Cortona si conclude con un bilancio positivo il programma natalizio, che ha attirato circa 6.000 visitatori. L’evento di chiusura, la premiazione della seconda edizione della Mostra del modellismo e del giocattolo d’epoca, ha celebrato i modellisti artigiani locali. Un’occasione per valorizzare la tradizione e l’artigianato, consolidando l’interesse della comunità e dei visitatori per questa iniziativa culturale e artistica.

CORTONA Si chiude con un bilancio positivo il programma di Natale a Cortona, che nel giorno dell'Epifania ha vissuto l'ultimo appuntamento ufficiale con la cerimonia di premiazione della seconda edizione della Mostra del modellismo e del giocattolo d'epoca. Un momento conclusivo che ha tirato le somme di un cartellone diffuso e partecipato, capace di richiamare complessivamente oltre 6mila ingressi fra trenino virtuale, Casa di Babbo Natale, Sky Tower e spazi espositivi. A consegnare i riconoscimenti ai collezionisti e agli appassionati che hanno preso parte alla mostra sono stati il sindaco Luciano Meoni e il presidente di Cortona Sviluppo, Fabio Procacci.

