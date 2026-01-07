Natale a Ferentino? Tanti disservizi ed una grande tristezza

Il Natale a Ferentino si è contraddistinto per numerosi disservizi che hanno influenzato l’atmosfera delle festività. I cittadini hanno affrontato diverse difficoltà, rendendo il periodo meno sereno di quanto ci si aspettasse. Questa situazione ha contribuito a creare un senso di insoddisfazione e di tristezza, evidenziando le criticità nella gestione dei servizi durante un momento tradizionalmente dedicato alla convivialità e alla gioia.

