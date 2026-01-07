Natale a Ferentino? Tanti disservizi ed una grande tristezza
Il Natale a Ferentino si è contraddistinto per numerosi disservizi che hanno influenzato l’atmosfera delle festività. I cittadini hanno affrontato diverse difficoltà, rendendo il periodo meno sereno di quanto ci si aspettasse. Questa situazione ha contribuito a creare un senso di insoddisfazione e di tristezza, evidenziando le criticità nella gestione dei servizi durante un momento tradizionalmente dedicato alla convivialità e alla gioia.
“Le festività natalizie a Ferentino non hanno certamente regalato ai cittadini un'atmosfera di serenità anche a causa dei tanti e diversi disservizi che hanno dovuto subire. Dal centro storico completamente al buio ed in preda ad episodi di inciviltà alle periferie interessate da furti e con zone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Chieti accende il Natale con una grande festa a San Giustino: acrobati ed eventi fino all'Epifania [FOTO e VIDEO]
Leggi anche: Domani a Ferentino il lancio della CER industriale di Ferentino e Morolo
Ferentino, uccidono un pollo in casa per mangiarlo a Natale e scoppia una lite con i vicini animalisti - Uccidono un pollo in casa per cucinarlo, ma i vicino sono animalisti e scoppia il finimondo. ilmessaggero.it
Gli appuntamenti dal 5 all'11 Gennaio Anche questa settimana Ferentino offre eventi dedicati a cultura, tradizione e atmosfera natalizia. Scorri il carosello per consultare le attività in programma e trovare ciò che fa per te. Il Natale a Ferentino continua co - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.