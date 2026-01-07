NASpI a gennaio scatta il taglio del 3% | chi perde soldi e perché

A gennaio 2026, i disoccupati italiani si trovano di fronte a una doppia novità: il pagamento della NASpI e un importo ridotto del 3% rispetto ai mesi precedenti. Questa variazione interessa chi percepisce l’indennità di disoccupazione, con conseguenze sulla gestione del reddito mensile. È importante conoscere le cause di questa riduzione e come si applica, per una corretta pianificazione finanziaria.

Gennaio 2026 si apre con una doppia novità per migliaia di disoccupati italiani: da un lato l’attesa per il pagamento della NASpI, dall’altro la sorpresa di un importo più basso rispetto ai mesi precedenti. Due aspetti collegati ma diversi, che stanno generando confusione tra i percettori dell’indennità di disoccupazione. Il punto chiave è questo: il pagamento arriva regolarmente, ma per molti scatta il taglio del 3%. Non si tratta di un errore INPS né di un problema amministrativo, bensì di un meccanismo previsto dalla legge. Quando viene pagata la NASpI di gennaio 2026. Le lavorazioni della NASpI di gennaio 2026, riferite al mese di dicembre, sono partite ufficialmente il 2 gennaio, dopo la pausa festiva. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - NASpI, a gennaio scatta il taglio del 3%: chi perde soldi e perché Leggi anche: La guerra dei taxi, chi combatte Uber e chi fa soldi: chi vince e chi perde davvero con le app Leggi anche: Perché il bitcoin è crollato del 30%, chi ha guadagnato e chi ci perde ora Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pagamenti INPS gennaio 2026: calendario completo e novità previdenziali; Buste paga 2026: taglio Irpef e tasse al 5% sugli aumenti; Pensioni Gennaio 2026: il calendario completo dei pagamenti con le date, tra rincari e scadenze ISEE; Scuola, scatta il taglio invisibile: 2.174 Collaboratori Scolastici in meno dal 2026/2027. NASpI, a gennaio scatta il taglio del 3%: chi perde soldi e perché - NASpI più bassa da gennaio 2026: scatta il taglio del 3% per migliaia di disoccupati. urbanpost.it

Inps gennaio 2026, quando vengono pagate pensioni, Assegno Unico, AdI, NASpI e DIS-COLL - Ecco il calendario da segnare, cosa cambia nel cedolino e dove verificare il giorno esatto dei versam ... msn.com

Naspi, chi rifiuta un’offerta di lavoro perderà l’assegno di disoccupazione: le nuove regole - legge sulla sicurezza sul lavoro che prevede anche diverse strette per percettori di Naspi, Dis- fanpage.it

NASPI ANTICIPATA: DAL 2026 EROGAZIONE IN DUE RATE (70% + 30%) Dal 1° gennaio 2026, la liquidazione anticipata della NASpI richiesta per avviare un’attività autonoma/imprenditoriale non sarà più corrisposta in un’unica soluzione: l’importo verrà pa - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.