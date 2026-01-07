La NASCAR ha comunicato l’addio di Steve Phelps, che dal 2005 ha ricoperto il ruolo di responsabile della principale serie di stock car americana. Dopo vent’anni di collaborazione, Phelps lascia la leadership dell’organizzazione, segnando un importante cambio al vertice del motorsport statunitense. La notizia segna una fase di transizione per la NASCAR, che prosegue il suo percorso di sviluppo e rinnovamento.

La NASCAR ha annunciato l’uscita di scena di Steve Phelps, responsabile della più importante serie americana riservata alle stock car, in carica dal 2005. Il manager lascerà l’azienda entro la fine del mese, ed ancora non è stato annunciato un sostituto. Il Presidente e CEO della NASCAR Jim France ha dichiarato: “Steve sarà ricordato per sempre come uno dei leader più influenti della NASCAR. Ha lavorato instancabilmente per entusiasmare i fan, supportare i team e realizzare una visione per lo sport che ci ha regalato alcuni dei momenti più belli dei nostri quasi 80 anni di storia”. L’americano ha preso la decisione a poche settimane dalla chiusura del processo relativo alla causa antitrust intentata contro la NASCAR da 23XI Racing e Front Row Motorsports. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, Steve Phelps esce di scena dopo 20 anni

Leggi anche: Esce per andare a lavoro, Domenico Biancardo, 20 anni, scomparso da 4 giorni da Casalnuovo

Leggi anche: NASCAR, l’ex pilota Greg Biffle scompare a 55 anni in un incidente aereo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il commissario NASCAR Steve Phelps si dimette dopo i testi scioccanti rivelati nel processo antitrust di Michael Jordan; Il direttore editoriale globale di GQ Will Welch esce per collaborare con Pharrell Williams; Mike McDaniel parla del suo futuro con i Dolphins dopo un’ottima chiusura di stagione.

NASCAR, Steve Phelps esce di scena dopo 20 anni - La NASCAR ha annunciato l'uscita di scena di Steve Phelps, responsabile della più importante serie americana riservata alle stock car in carica dal 2005. oasport.it