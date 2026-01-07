Narrazione emozionale ne parla Moscato

Domani alle 17, nella sala Pegaso della Provincia, Giacomo Moscato presenterà la conferenza

Domani alle 17 nella sala Pegaso della Provincia, Giacomo Moscato (nella foto) terrà la conferenza dal titolo ’La Narrazione emozionale immersiva, per una didattica efficace e coinvolgente’. Nell’incontro, organizzato dalla Società Dante Alighieri, verrà esplorato il potere della narrazione emozionale immersiva come strumento didattico innovativo, capace di catturare l’attenzione, stimolare l’apprendimento e trasformare il momento educativo in un’esperienza motivazionale, dinamica, autentica. Individuare e mettere in pratica tecniche di insegnamento che rendano la didattica più coinvolgente, umana, adeguata al contesto formativo in cui si opera è indispensabile per avvicinare i giovani a una cultura che spesso percepiscono distante dal proprio mondo e proposta in forma accademica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

