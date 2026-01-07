Narni seconda scossa di terremoto in poche ore | monitoriamo l’evoluzione della situazione

Narni ha registrato una seconda lieve scossa di terremoto nelle ultime 24 ore, dopo quella di magnitudo 1 avvenuta ieri, 6 gennaio. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza della popolazione. Restano in vigore le precauzioni normali in caso di attività sismica, mentre si attende l’evoluzione della situazione.

Seconda lieve scossa di terremoto rilevata a Narni nell’arco delle ultime 24 ore. Dopo il sisma registrato ieri, 6 gennaio, di magnitudo 1.9, a 9.5 chilometri di profondità, questa mattina il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato un’altra leggera scossa, sempre nel. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

