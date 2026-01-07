Narni seconda scossa di terremoto in poche ore | monitoriamo l’evoluzione della situazione
Narni ha registrato una seconda lieve scossa di terremoto nelle ultime 24 ore, dopo quella di magnitudo 1 avvenuta ieri, 6 gennaio. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza della popolazione. Restano in vigore le precauzioni normali in caso di attività sismica, mentre si attende l’evoluzione della situazione.
Seconda lieve scossa di terremoto rilevata a Narni nell’arco delle ultime 24 ore. Dopo il sisma registrato ieri, 6 gennaio, di magnitudo 1.9, a 9.5 chilometri di profondità, questa mattina il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato un’altra leggera scossa, sempre nel. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Scossa di terremoto poco fa: la situazione
Leggi anche: Lieve scossa di terremoto nel comune di Narni nel giorno dell'epifania
Lieve terremoto registrato nel territorio narnese.
Terremoto a Narni, registrata una scossa di magnitudo 2.4 - Tra martedì 6 e mercoledì 7 gennaio sono state rilevate delle lievi scosse sismiche nel territorio del Narnese. umbria24.it
Campi Flegrei, due scosse di terremoto ravvicinate nel cuore della notte - Due scosse di terremoto con epicentro nell’area dei Campi Flegrei hanno svegliato Napoli e l’area occidentale della città. ilgiornalelocale.it
Terremoto nei Campi Flegrei, due scosse di 3.1 e 2.9 un minuto dall'altra spaventano gli abitanti nella notte - Altre scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei: notte di paura per diversi movimenti che hanno svegliato gli abitanti ... virgilio.it
C.I. REGNO VERDE. . Gran Premio B110 – Il vincitore in sella a Eau Vive Ilagam è Matteo Mele, seconda Giulia Palma con Ti Amo Van Orshof, terza posizione per Samya Manni e Dancing Queen Dell’Astro – Congratulazioni a tutti . #saltoo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.