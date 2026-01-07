Il piano di Donald Trump si concentra su una strategia globale che coinvolge risorse chiave come il petrolio venezuelano e le potenzialità dell’Artico. Attraverso azioni mirate e decisioni politiche, mira a rafforzare la posizione degli Stati Uniti in ambito strategico e a garantire il controllo di risorse cruciali, segnando un nuovo approccio nella gestione delle relazioni internazionali e della sicurezza nazionale.

Dal petrolio venezuelano all'Artico, Donald Trump accelera sulla ridefinizione degli equilibri globali e riafferma una dottrina che mette al centro interessi strategici, sicurezza nazionale e controllo diretto delle risorse. Una linea che rompe tabù diplomatici e mette in difficoltà alleati e avversari. L'annuncio dell'intesa con il nuovo governo provvisorio di Caracas per la consegna agli Stati Uniti di decine di milioni di barili di greggio (tra i 30 e i 50 milioni di barili) segna un passaggio chiave nella nuova fase dei rapporti tra Washington e il Venezuela. Secondo il presidente americano, il petrolio – definito di “alta qualità” e pienamente autorizzato per il mercato statunitense – sarà estratto, trasportato e commercializzato sotto la supervisione diretta dell'amministrazione Usa, con il Dipartimento dell'Energia in prima linea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Narcos, barili e difesa: il piano di Trump dal Venezuela alla Groenlandia

Leggi anche: Dal Venezuela alla Groenlandia: le mire di Trump svelano l’irrilevanza politica dell’Ue

Leggi anche: Dopo il Venezuela Trump rinnova le minacce alla Groenlandia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Narcos, barili e difesa: il piano di Trump dal Venezuela alla Groenlandia - Dal petrolio venezuelano all’Artico, Donald Trump accelera sulla ridefinizione degli equilibri globali e riafferma una dottrina che mette al centro interessi strategici, sicurezza nazionale e ... iltempo.it