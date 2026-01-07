Napoli-Verona rigore e momentaneo 0-2 dei gialloblù tra le proteste Cos’è successo

Nel match tra Napoli e Verona di mercoledì 7 gennaio, i gialloblù hanno ottenuto un rigore che ha portato momentaneamente sul 0-2. La partita, ricca di momenti di tensione, ha suscitato proteste tra le due squadre. Fin dai primi minuti, l'incontro ha mantenuto un buon ritmo, offrendo agli spettatori un confronto equilibrato e intenso.

(Adnkronos) – Napoli-Verona di oggi mercoledì 7 gennaio, non delude e regala emozioni fin dai primi minuti di gioco. Dopo il vantaggio di tacco di Frese (al primo centro in Serie A), i gialloblù raddoppiano al 27' con il calcio di rigore di Orban. Un penalty concesso al Verona tra le proteste dei calciatori azzurri .

