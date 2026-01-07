Napoli e Verona si preparano a scendere in campo, con la partita in programma tra poche ore. Oriali ha annunciato ufficialmente la formazione di Raspadori, mentre Conte ha scelto l'undici titolare con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di migliorare la propria posizione in classifica.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Napoli-Verona. Conte ha scelto l’undici titolare e spera di portare a casa un’altra vittoria. L’ambiente è concentrato e sta con l’allenatore. Tutti sono uniti per raggiungere nuovi obiettivi. Il mercato, però resta un tema. Lele Oriali ha parlato anche di questo prima della partita. Oriali pensa al Verona: poi il commento sull’affare Raspadori. Intervistato ai microfoni di ‘DAZN’, Oriali ha commentato il momento del Napoli e l’eventuale ritorno di Raspadori: “Iniziamo a pensare a stasera. Non abbiamo tante possibilità di gestire le forze, visto che sono più quelli che stanno a casa che quelli disponibili (ride, ndr). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Verona, parla Oriali: c’è l’annuncio su Raspadori

