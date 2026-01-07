Napoli-Verona Le probabili formazioni e come vederla in tv

Napoli e Verona si affrontano in una partita di calcio di grande interesse. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l'evento in diretta televisiva. Dopo le ultime sfide, le due squadre si preparano a scendere in campo con obiettivi ben definiti. Questa partita rappresenta un momento importante per entrambe, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire da vicino l'andamento del campionato.

"> Il tempo di un sorriso all’Olimpico e subito di nuovo in campo. Il Napoli non rallenta e oggi alle 18.30 affronta il Verona al Maradona, nella seconda tappa di un gennaio densissimo e già proiettato verso il big match di domenica contro l’Inter. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, la sfida con l’Hellas rappresenta molto più di un semplice passaggio intermedio: è un test di maturità per una squadra chiamata a confermare il nuovo passo. Il Verona arriva dalla pesante sconfitta interna contro il Torino, mentre il Napoli è reduce dalla brillante vittoria di Roma contro la Lazio, la quarta consecutiva dalla Supercoppa e la seconda di fila in campionato dopo il successo di Cremona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli-Verona. Le probabili formazioni e come vederla in tv Leggi anche: Napoli vs Hellas Verona, diciannovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Napoli-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli Verona, le probabili formazioni del match di Serie A; Napoli-Verona: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Probabili formazioni Napoli-Verona, chi gioca al posto di Neres? I titolari e le ultime su Lang, Mosquera e Orban. Napoli-Hellas Verona, le probabili formazioni: out Neres. Chance per Lang - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli- tuttomercatoweb.com

Napoli-Verona: diretta TV e streaming, formazioni, precedenti e pronostico - Verona, mercoledì 7 gennaio 2026 alle 18:30: tutte le info su diretta TV e streaming DAZN, probabili formazioni, precedenti e pronostico Serie A. tag24.it

Probabili formazioni Napoli-Verona, chi gioca al posto di Neres? I titolari e le ultime su Lang, Mosquera e Orban - Il Napoli di Conte vuole continuare la sua striscia positiva delle ultime settimane, che lo ha portato a vincere anche la Supercoppa Italiana. goal.com

Napoli-Verona vedrà il ritorno di tre azzurri dal primo minuto Secondo Sky Sport, Antonio Conte sarebbe intenzionato a lanciare Buongiorno, Gutierrez e Noa Lang da titolari Confermato il 3-4-3, con Elmas che dovrebbe spostarsi sulla corsia di destra vist - facebook.com facebook

Le probabili formazioni di Napoli-Verona #SkySport #SkySerieA x.com

