Napoli-Verona le formazioni ufficiali | Conte schiera Lang Buongiorno e Gutierrez
Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Verona, con Conte che schiera Lang, Buongiorno e Gutierrez. La formazione del Napoli rispecchia le indicazioni emerse nelle ultime ore, confermando le scelte del tecnico. La partita si presenta con queste novità, offrendo un quadro chiaro sulle strategie delle due squadre per questa sfida di campionato.
Confermate le indiscrezioni della vigilia. Antonio Conte fa tre cambi rispetto alla Lazio: giocano Buongiorno, Gutierrez e Lang. L’olandese al posto di Neres, Gutierrez al posto di Spinazzola e Buongiorno sostituisce Juan Jesus ( qui elogiato da Fabio Caressa ). Ambrosino nemmeno in panchina per affaticamento muscolare. Si gioca alle 18.30. NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Valentini, Bella Kotchap; Bradaric, Niasse, Gagliadini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
