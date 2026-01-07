Napoli-Verona la diretta dallo Staadio Diego Armando Maradona

Segui la partita tra Napoli e Verona dal vivo allo Stadio Diego Armando Maradona. Restate aggiornati con la diretta e le ultime novità sull'incontro, per seguire ogni momento dell'evento in modo chiaro e semplice.

Napoli-Verona live dalle 18.30, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Zanetti - Il Napoli incassa la quarta vittoria nelle ultime cinque gare giocate, mettendo pressione alle due milanesi e rimanendo in piena lotta scudetto. ilmattino.it

Napoli – Hellas Verona: ecco le formazioni ufficiali! - Hellas Verona: ecco le formazioni ufficiali del match di oggi, valido per la diciannovesima giornata di Serie A! generationsport.it

Napoli – Hellas Verona | PRE PARTITA LIVE dallo Stadio Maradona ??

L'emergenza tormenta il Napoli: Vergara e Ambrosino, entrambi affaticati, non dovrebbero far parte di Napoli-Verona A centrocampo, McTominay e Lobotka saranno gli unici due mediani di ruolo della prima squadra a disposizione #SSCNapoli #SpazioN x.com

#Napoli-#Verona in campo alle ore 18:30 per la 19esima giornata del campionato di Serie A. LIVE da AreaNapoli.it dalle ore 16:30. Quali sono le tue sensazioni - facebook.com facebook

