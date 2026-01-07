Napoli-Verona il VAR gela il Maradona | l' announcement di Marchetti

Durante la partita tra Napoli e Verona, il VAR ha determinato un episodio che ha suscitato sorpresa tra i tifosi. Marchetti ha annunciato le decisioni ufficiali, lasciando il pubblico del Maradona in attesa di chiarimenti. La sfida si è complicata, creando un momento di tensione e incertezza sul campo, influenzando il corso dell'incontro.

Inizio complicato per il Napoli al Maradona, dove la sfida contro il Verona prende una piega sempre più amara. Gli ospiti sono già in vantaggio per 0-1 grazie a una splendida.

Live Napoli-Verona 0-1, rigore per l'Hellas per fallo di mano di Buongiorno - Il Napoli incassa la quarta vittoria nelle ultime cinque gare giocate, mettendo pressione alle due milanesi e rimanendo in piena lotta scudetto. ilmattino.it

LIVE - Napoli-Verona: 0-1 - Verona: 19° giornata, da seguire in diretta live su AreaNapoli. areanapoli.it

#Napoli 0-2 #HellasVerona : Gift Orban penalty! #NapoliVerona #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Onze de Napoli Verona - NAP XI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Hojlund, Lang. - VER XI: Montipò; Núñez, Valentini, Bella-Kotchap; Bradaric, Niasse, Gagliadini, Bernède, Frese; - facebook.com facebook

