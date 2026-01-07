Napoli-Verona gol annullato a Hojlund | secondo announcement di Marchetti
Durante la partita tra Napoli e Verona, un gol di Hojlund è stato annullato dall’arbitro. La rete, segnata al Maradona, avrebbe portato il pareggio al Napoli, ma è stata annullata per decisione del direttore di gara. Marchetti ha recentemente commentato l’accaduto, evidenziando gli aspetti principali di questa decisione arbitrale. La situazione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando l’importanza delle decisioni in campo.
Napoli-Verona si accende anche sul fronte arbitrale. Al Maradona il Napoli aveva trovato il gol del pareggio con Hojlund, bravo a finalizzare il cross di Politano. L?esultanza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli - Hellas Verona in Diretta Streaming | IT; Atalanta-Roma, perché è stato annullato il gol di Scamacca; Serie A, ok Milan, Napoli e Inter. Bologna-Sassuolo 1-1. HIGHLIGHTS; ?? Martin Frese porta avanti il Verona sul Napoli con un GOLAZO di tacco al Maradona.
LIVE - Napoli-Verona: 1-2, annullato il gol di Hojlund, Hellas resta in vantaggio - Verona: 19° giornata, da seguire in diretta live su AreaNapoli. areanapoli.it
Live Napoli-Verona 2-2, Di Lorenzo pareggia i conti al Maradona - Il Napoli incassa la quarta vittoria nelle ultime cinque gare giocate, mettendo pressione alle due milanesi e rimanendo in piena lotta scudetto. ilmattino.it
Napoli-Verona, il risultato LIVE - Il Napoli è una delle due formazioni, insieme alla Roma, a non aver perso ancora punti da situazione di vantaggio in questa Serie A, ma è anche la squadra che ha vinto più partite finora dopo aver ... sport.sky.it
#Napoli 2-2 #HellasVerona : Giovanni Di Lorenzo! #NapoliVerona #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Raddoppio Verona a Napoli con Gift Orban che non sbaglia dal dischetto! - facebook.com facebook
