Napoli-Verona gol annullato a Hojlund | secondo announcement di Marchetti

Durante la partita tra Napoli e Verona, un gol di Hojlund è stato annullato dall’arbitro. La rete, segnata al Maradona, avrebbe portato il pareggio al Napoli, ma è stata annullata per decisione del direttore di gara. Marchetti ha recentemente commentato l’accaduto, evidenziando gli aspetti principali di questa decisione arbitrale. La situazione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando l’importanza delle decisioni in campo.

Napoli-Verona, il risultato LIVE - Il Napoli è una delle due formazioni, insieme alla Roma, a non aver perso ancora punti da situazione di vantaggio in questa Serie A, ma è anche la squadra che ha vinto più partite finora dopo aver ... sport.sky.it

#Napoli 2-2 #HellasVerona : Giovanni Di Lorenzo! #NapoliVerona #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Raddoppio Verona a Napoli con Gift Orban che non sbaglia dal dischetto! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.