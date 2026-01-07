Napoli-Verona Conte | Al Var valutazioni soggettive Hojlund non poteva tagliarsi il braccio

Durante la partita Napoli-Verona, l’allenatore Conte ha commentato le decisioni del VAR, ritenendole soggettive. Ha inoltre commentato gli episodi dei gol subiti nel primo tempo, sottolineando che ci sono state occasioni in cui la squadra avrebbe potuto fare meglio. Resta importante analizzare con lucidità gli episodi chiave, come quello di Hojlund, che ha evidenziato come alcuni interventi siano stati inevitabili.

"Nel primo tempo ci sono stati sicuramente due episodi negativi sui gol subiti, dove potevamo fare molto meglio e lo sappiamo benissimo. Anche se, sull'episodio del secondo rigore, ripeto: è sempre molto soggettivo, no? Tante valutazioni che vengono fatte al VAR sono molto soggettive e dipendono.

Napoli-Verona, Conte: «Noi obbligati ad accettare le decisioni» - Anche se da ieri pomeriggio c’è il calco della riproduzione del piede sinistro di Maradona, in bella mostra, donato da Stefano Ceci, ... ilmattino.it

Napoli fermato dal Verona? No, da "quattro amici al VAR": la vignetta di Sasso è virale - Dopo il gol di Martin Frese ed il rigore trasformato da Orban, nella ripresa arrivano le reti di McTominay e Di Lorenzo. msn.com

Manchester City - Napoli 2 a 0. PSV Eindhoven - Napoli 6 a 2. Napoli - Eintracht Francoforte 0 a 0. Napoli - Cagliari 1 a 1 (poi vinta ai rigori). Benfica - Napoli 2 a 0. E questa sera: Napoli - Verona 2 a 2. Il dato è chiaro. Il problema è evidente. I - facebook.com facebook

#McTominay e #DiLorenzo salvano il #Napoli: #Verona rimontato ma è 2-2 al Maradona x.com

