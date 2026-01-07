Napoli-Verona chiusa un' uscita della Tangenziale su richiesta della Prefettura

Per lavori di sicurezza, su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di Fuorigotta della Tangenziale sarà chiuso in entrambe le direzioni a partire dalle 19:45 di mercoledì 7 gennaio 2026. La chiusura durerà fino a cessate esigenze, influenzando la viabilità tra Napoli e Verona. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.

Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 19:45 di mercoledì 7 gennaio 2026 e fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

