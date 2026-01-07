Napoli-Verona 2-2 | rimonta incompleta al Maradona resta l’amaro

Nel match tra Napoli e Verona, terminato 2-2, il risultato riflette una prestazione caratterizzata da alti e bassi. Il Napoli, pur mantenendo inviolato il campo, mostra alcune criticità che non sono state completamente superate. La partita ha evidenziato le difficoltà della squadra nel mantenere la continuità di gioco, lasciando comunque spazio a una reazione di orgoglio, ma senza risolvere le questioni di fondo.

Il Napoli non cade, ma nemmeno convince. Al Maradona finisce 2-2 contro l’ Hellas Verona, al termine di una partita spaccata in due, che racconta fragilità evidenti e una reazione orgogliosa, insufficiente però a cancellare i problemi strutturali. Gli azzurri vanno sotto nel primo tempo, colpiti da un Verona ordinato, cinico e sorprendentemente libero di testa. Nella ripresa cambiano ritmo, uomini e atteggiamento, trovano il pari ma devono fare i conti anche con due gol annullati che alimentano nervosismo e frustrazione. Primo tempo choc: Verona lucido, Napoli fragile. L’avvio è equilibrato solo nei minuti iniziali. 🔗 Leggi su Como1907news.com

