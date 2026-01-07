Napoli-Verona 2-2 delusione al Maradona | Di Lorenzo evita il ko

Nel match tra Napoli e Verona, terminato 2-2 al Maradona, i partenopei rimangono a un punto dalla vittoria. Dopo un primo tempo difficile, la ripresa ha portato un pareggio che salva almeno il risultato. Di Lorenzo ha contribuito a evitare la sconfitta, ma la prestazione complessiva lascia l'amaro in bocca. Una partita caratterizzata da alti e bassi, che richiede ancora miglioramenti per le prossime sfide.

Solo un punto. Che sembrava impossibile nel primo tempo e così poco nella ripresa. Una delusione, quasi. Intanto il Verona fa sempre il Verona e rovina l'Epifania appena passata della.

