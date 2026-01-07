Napoli-Verona 0-0 Conte vara il turnover con Lang Buongiorno e Gutierrez LIVE

Nel match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, il Napoli affronta il Verona con alcune novità nel reparto offensivo, tra cui Lang, Buongiorno e Gutierrez. La partita, che rappresenta anche l’ultima del girone d’andata, si svolge nel rispetto delle strategie di turnover, offrendo un'occasione per valutare le risposte della squadra in vista delle prossime sfide. La sfida si svolge allo stadio e sarà seguita in tempo reale.

Il Napoli sfida il Verona per la diciannovesima giornata di Serie A e anche ultima del girone d'andata. Azzurri alla prima gara casalinga dell'anno nuovo alle ore 18:30. Conte decide di mischiare le carte e cambiare qualche pedina nello schieramento contro la formazione di Zanetti. Tornano dal primo minuto Lang al posto dell'infortunato Neres, Buongiorno al posto di Juan Jesus e Gutierrez sulla fascia sinistra. Per il resto confermati gli stessi delle ultime gare, compreso Milinkovic tra i pali nonostante il ritorno di Meret. Gli azzurri sono alla caccia di tre punti fondamentali per rimanere in scia di Inter e Milan, anche in vista dello scontro diretto del prossimo weekend contro gli uomini di Chivu.

UFFICIALE, TORNA LANG! Le formazioni di NAPOLI-VERONA NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lu - facebook.com facebook

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA x.com

