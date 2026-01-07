napoli spunta la confessione di lang sul futuro

Dopo la recente prestazione positiva contro la Lazio, il Napoli si prepara alla sfida odierna contro l’Hellas Verona. Nel frattempo, si intensificano le attività di mercato, con le parole di Lang che hanno suscitato interesse sul futuro della squadra. La società azzurra continua a lavorare per rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni.

Dopo l’ottima prova contro la Lazio di Maurizio Sarri, e in attesa della gara odierna contro l’ Hellas Verona, gli azzurri si concentrano anche in ambito calciomercato. Nelle ultime settimane, sono sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Noa Lang: l’esterno olandese, però, ha chiaro il suo futuro. Napoli, ecco il futuro di Lang: la sua idea. Nonostante le tante limitazioni, e un mercato a saldo zero da condurre, i campioni d’Italia vogliono rinforzare la rosa in questo calciomercato invernale di gennaio. Il direttore sportivo Giovanni Manna, è pronto a portare avanti questo difficile compito, regolando qualche nuovo innesto ad Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

