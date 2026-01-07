Napoli si accorge del fumo in casa e abbaia per svegliare i padroni | cane salva la famiglia dall’incendio

Un cane nei Quartieri Spagnoli di Napoli ha svegliato i suoi padroni abbaianando ripetutamente, segnalando la presenza di fumo in casa. Grazie a questo comportamento, la famiglia è riuscita a evitare un incendio. Questo episodio dimostra come l’istinto di protezione degli animali possa rappresentare un importante sistema di allerta, contribuendo alla sicurezza domestica in modo naturale e affidabile.

Non è stato un sistema di allarme e neppure una sirena dei pompieri, bensì l'abbaio ripetuto di un cane, a rompere il silenzio nei Quartieri Spagnoli di Napoli all'alba di martedì 6 gennaio. Rocky, un piccolo pinscher, è stato il primo ad accorgersi del fumo che ha invaso un'abitazione al piano terra nel cuore di Napoli, portando all'intossicazione di 20 persone, senza feriti gravi. Ed è proprio grazie a lui, scrive Il Mattino, se si sono riuscite a evitare bilanci ben peggiori. Il rogo partito in una stanza. Il rogo è divampato in un appartamento di vico Campanile, all'incrocio con via Francesco Girardi.

