Napoli infortunio Neres | il brasiliano spera nell' Inter

L'infortunio alla caviglia di David Neres, attaccante del Napoli, ha suscitato alcune preoccupazioni, anche se finora non ha compromesso le sue prestazioni. Con un gennaio impegnativo alle porte, il club monitora attentamente la condizione del giocatore, sperando in un recupero rapido. La speranza di Neres di tornare in campo con l'Inter rappresenta un elemento importante nel quadro delle strategie del Napoli per il prossimo futuro.

Infortunio Neres durante Lazio-Napoli: come sta e ultime notizie - Brutte notizie per il Napoli, che durante il secondo tempo della sfida contro la Lazio ha perso David Neres a causa di un infortunio. corrieredellosport.it

Neres infortunio, come sta, tempi di recupero, ci sarà per Napoli-Inter? Ecco il responso - Una sola nube sul cielo di Napoli dopo la bella vittoria all'Olimpico contro la Lazio: l'infortunio di Neres uscito al 69° minuto visibilmente dolorante per un problema alla caviglia. affaritaliani.it

Infortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli x.com

