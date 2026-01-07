Napoli infortunio Neres | il brasiliano spera nell' Inter
L'infortunio alla caviglia di David Neres, attaccante del Napoli, ha suscitato alcune preoccupazioni, anche se finora non ha compromesso le sue prestazioni. Con un gennaio impegnativo alle porte, il club monitora attentamente la condizione del giocatore, sperando in un recupero rapido. La speranza di Neres di tornare in campo con l'Inter rappresenta un elemento importante nel quadro delle strategie del Napoli per il prossimo futuro.
Il problema alla caviglia di David Neres non ha mai preoccupato troppo, ma in un mese così complicato come il gennaio che attende il Napoli di Conte anche il minimo intoppo può. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
