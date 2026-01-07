Napoli infortunio Ambrosino | affaticamento muscolare per il 69 azzurro
Napoli comunica che l’attaccante Ambrosino ha subito un affaticamento muscolare, determinando un temporaneo stop agli allenamenti. La squadra si prepara alla partita contro l’Hellas Verona, prevista alle 18.30, con alcune assenze nel reparto offensivo. Si tratta di un episodio che potrebbe influenzare le scelte tattiche in vista della sfida, mantenendo alta l’attenzione sulla condizione dei giocatori in questa fase della stagione.
Ancora un infortunio in casa Napoli alla vigilia della sfida delle 18.30 contro l'Hellas Verona. Lo stop, questa volta, ha interessato il reparto offensivo. Serie A, Hojlund vince il trofeo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Infortuni, ora c’è anche Hojlund: un altro affaticamento muscolare nel Napoli. McTominay, colpo alla caviglia
Leggi anche: Ahi Juve: affaticamento muscolare per Vlahovic, Fiorentina a rischio
Napoli-Verona: Conte convoca anche De Chiara dalla Primavera.
Napoli, infortunio Ambrosino: affaticamento muscolare per il 69 azzurro - Ancora un infortunio in casa Napoli alla vigilia della sfida delle 18. ilmattino.it
SERIE A - Napoli-Verona, Ambrosino out dal match per un affaticamento muscolare - Il Napoli sfida l'Hellas Verona, nel match valido per la 19esima giornata di Serie A. napolimagazine.com
CdM - Beukema e Vergara non recuperano per stasera, affaticamento muscolare anche per Ambrosino - Il Napoli si prepara ad affrontare il Verona al Maradona per il primo impegno del 2026, ma le difficoltà non mancano. msn.com
34 anni. Un infortunio ancora lungo da smaltire (si parla di marzo come ipotetica data di rientro). Un Mondiale da giocare (il sogno è questo). In mezzo c'è il Napoli, con tutto quello che c'è da capire. La notizia del giorno è il possibile addio di Kevin De Bruyne - facebook.com facebook
Infortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.