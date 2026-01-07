Napoli in emergenza | nove assenti contro l’Hellas al Maradona

Il Napoli affronta la partita contro l’Hellas Verona al Maradona con diverse assenze importanti. Nove giocatori non saranno disponibili, creando una situazione di emergenza per la formazione partenopea. La sfida si presenta difficile per i ragazzi di Spalletti, che dovranno affrontare le difficoltà legate alle assenze e mantenere l’equilibrio in campo. Un appuntamento importante per il club e i tifosi, in un momento caratterizzato da sfide e incertezze.

