A una settimana dalla fine delle festività di Capodanno, a Napoli si notano ancora batterie di fuochi d’artificio abbandonate lungo alcune strade. Nonostante il passare dei giorni, resti di fuochi d’artificio sono ancora visibili, lasciando tracce delle celebrazioni recenti. Questa presenza insolita evidenzia come alcuni segni delle festività si protraggano nel tempo, richiedendo attenzione e interventi di bonifica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Batterie di fuochi ancora visibili a distanza di giorni. A una settimana dalla fine delle celebrazioni di Capodanno, in diverse zone di Napoli restano ancora batterie di fuochi d’artificio abbandonate lungo le strade. Il fenomeno è particolarmente evidente nell’area orientale della città e nelle immediate vicinanze del Centro Storico, dove i residui dei botti sono tutt’altro che scomparsi. Le zone più colpite tra Stazione Centrale e piazza Mercato. La presenza più significativa si registra lungo Corso Arnaldo Lucci, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Napoli Garibaldi, e nel tratto che collega via Reggia di Portici a via Nuova Marina, attraversando via Alessandro Volta e l’area antistante piazza Mercato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, i segni del Capodanno resistono: batterie di fuochi d’artificio abbandonati ancora in strada

Leggi anche: A Napoli ci sono ancora batterie di fuochi d’artificio di Capodanno abbandonate per strada

Leggi anche: Qualiano, picchiato la notte di Capodanno per i fuochi d’artificio in strada: 3 denunce

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Capodanno a Napoli: un rito collettivo che diventa visione - A Napoli il Capodanno non è una semplice notte di festa: è un rito collettivo, un gesto identitario che coinvolge l’intera città. grazia.it

Capodanno 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma - Capodanno a Napoli è un rito collettivo che si accende tra il mare, le piazze e i vicoli dei presepi. tg24.sky.it

Capodanno a Napoli 2026, concerto con Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito - Il Capodanno 2026 a Napoli vedrà 4 giorni di eventi e spettacoli dal 29 dicembre al 1 gennaio. fanpage.it

il 2026 gennaio 6 …. forme e segni lavoro su carta , composizione. Napoli forms and signs work on paper. Composition. - facebook.com facebook

La #Roma è in riserva e ha bisogno in fretta di aiuti dal mercato. Ha perso 4 delle ultime 6 partite contro Napoli, Cagliari, Juventus e Atalanta: è il segno evidente che fin qui #Gasperini ha estratto molto più del valore della sua squadra. #AtalantaRoma x.com