Napoli esplode la polemica al Maradona | è successo contro il Verona

A Napoli, durante la partita contro il Verona, sono stati annullati due gol in pochi minuti: uno di Hojlund e uno di McTominay, prima del pareggio di Di Lorenzo. La decisione ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando le tensioni e le difficoltà legate alle decisioni arbitrali in partita. La vicenda ha suscitato attenzione sul fronte della gestione delle situazioni di gioco e delle verifiche in campo.

Pochissimi minuti in cui sono stati annullati due gol, uno di Hojlund prima e uno di McTominay dopo, al Napoli (prima della rete del pareggio di Di Lorenzo) contro il Verona. Ecco cos'è successo al Maradona e cos'ha fatto scoppiare la polemica nell'ambiente partenopeo. Napoli-Verona, due minuti in cui è successo di tutto: i dettagli. Il Napoli è rientrato in campo, alla ripresa, con un atteggiamento sicuramente diverso rispetto al primo tempo ed è riuscito a recuperare due gol con McTominay e Di Lorenzo. In una partita che sembrava essere stregata. Non a caso due gol erano stati annullati poco prima a Hojlund e a McTominay.

