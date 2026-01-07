Napoli caso De Bruyne | dall’infortunio al mercato ipotesi addio già a gennaio

Il caso De Bruyne a Napoli sta attirando l'attenzione: dall'infortunio al possibile addio già a gennaio, la situatione riguarda non solo la squadra ma anche il mercato invernale. Dopo le aspettative di un'operazione importante, le recenti vicende hanno sollevato dubbi sul futuro del giocatore e sulle strategie del club. Analizziamo le novità e le implicazioni di questa situazione per il Napoli.

Quello che doveva essere uno dei colpi più simbolici del nuovo corso del Napoli rischia di trasformarsi in un “caso” di metà stagione. Kevin De Bruyne, fermo per infortunio da fine ottobre, è diventato improvvisamente anche un tema di mercato: nelle ultime ore, infatti, si è fatta strada l’ipotesi di un possibile addio già a gennaio. L’infortunio e i tempi: rientro lungo, scenario aperto. Il centrocampista belga è ai box per un problema muscolare al bicipite femorale e i tempi di recupero non sarebbero brevi. La prospettiva, in questo momento, è di rivederlo disponibile non prima di marzo. Un’assenza così lunga incide su tutto: programmazione tecnica, rotazioni, obiettivi e – inevitabilmente – scelte economiche. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

