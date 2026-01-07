Nel match tra Napoli e Verona, il Napoli affronta non solo gli avversari ma anche le decisioni del VAR. Dopo un rigore a favore del Verona al 27° minuto, trasformato da Orban, la partita si sviluppa con diverse polemiche riguardanti le reti annullate a Hojlund e McTominay. Un confronto che mette in evidenza le sfide tecniche e arbitrarie nel calcio di oggi.

Al Maradona il Napoli scende in campo contro il Verona ma anche contro il Var. Prima al 27? il Verona raddoppia su calcio di rigore trasformato da Orban. Al 22? Sugli sviluppi di una rimessa laterale Buongiorno tocca nettamente il pallone con la mano, il Verona ferma il gioco e dopo il check del Var l’arbitro va al monitor e concede il penalty. Dal dischetto Orban tira angolato alla destra di Milinkovic-Savic che intuisce ma non ci arriva. Al 72esimo ancora il Var punisce il Napoli sul gol del pareggio di Rasmus Hojlund. Palla al centro di Politano e dopo una serie di tocchi la palla arriva ad Hojlund che tira forte e batte Montipò. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli battaglia col Var, prima il rigore contro e poi due reti annullate a Hojlund e McTominay

